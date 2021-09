Nord de Lyon : une nouvelle battue organisée pour retrouver un retraité porté disparu

Depuis six jours, un retraité de 77 ans souffrant d’un alzheimer est porté disparu sur la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or. Une nouvelle battue est organisée ce mercredi pour le retrouver.

Parti se promener depuis Saint-Romain-au-Mont-d’Or aux environs de 13h30, le jeudi 16 septembre, un retraité de 77 ans souffrant d’un Alzheimer n’est jamais revenu à son domicile. Selon un message partagé sur les réseaux sociaux par sa petite-fille, il a l’habitude de se promener sur les hauteurs de Saint-Romain-au-Mont-d’Or et parfois à Couzon. Le jour de sa disparition, il portait une chemisette, un short et un bob sur la tête.

Ce mercredi après-midi, à partir de 13 heures, de nouvelles recherches seront menées sur la commune de Saint-Romain-au-Mont-d’Or. La battue partira du stade municipal du village avant d’aller explorer les hauteurs de la commune, et plus particulièrement les chemins aux abords du mont Cindre et du mont Thou.

Une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Les personnes en possession d’informations ou d’éléments pouvant aider à retrouver Gérard Champalle peuvent se tourner vers la gendarmerie de Neuville-sur-Saône au 04 78 91 30 45, composer le 17 ou bien contacter la municipalité au 06 46 44 41 42.