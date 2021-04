Nord de Lyon : deux individus arrêtés pour avoir projeté du cannabis dans le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse

Deux individus originaires de la région lyonnaise ont été interpellés en tentant d’envoyer un paquet de cannabis dans la prison de Bourg-en-Bresse, ce samedi 24 avril.

La police a interpellé deux hommes de la région lyonnaise dans la matinée de samedi, aux abords du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. L’un d’entre eux aurait été reconnu par un gardien posté sur un mirador. C’est lui qui aurait jeté le paquet contenant 50 grammes de cannabis et des cartes SIM d’après Le Progrès. Le second a été interpellé une heure plus tard, patientant au volant de sa voiture.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue. Ils ont été laissés libres dans l’attente de leur comparution devant le tribunal correctionnel de l’Ain, le 16 décembre.