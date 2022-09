Nikolaj Szeps-Znaider reconduit à la tête de l'Orchestre national de Lyon

Devenu en septembre 2020 le septième directeur musical de l’Orchestre national de Lyon, Nikolaj Szeps-Znaider vient d’être reconduit dans ses fonctions afin de déployer son projet sur sept années.

Au moment d’annoncer l’arrivée du violoniste danois à la tête de l’orchestre national de Lyon, Gérard Collomb, qui était alors maire de Lyon annonçait l’arrivée de "l'un des cinq meilleurs violonistes au monde” pour un contrat de 4 ans. Nikolaj Szeps-Znaider n’était alors pas encore reconnu internationalement, mais depuis son arrivée en 2020, le musicien s’est fait un nom, au point de pousser l’ONL à reconduire son chef d’orchestre pour trois saisons supplémentaires, à compter de 2024.

Lire aussi : Rentrée de l’ONL : Nikolaj Szeps-Znaider au four et au moulin

Trois années de plus

Un renouvellement qui doit lui permettre de développer son projet sur sept années pour faire "reconnaître l’ONL à sa place de grand orchestre international". "J’ai de grandes ambitions pour l’orchestre et je sens que nous avançons dans la bonne direction, mais cela prend du temps pour qu’un ensemble et son directeur musical trouvent leur propre voix. Je sais que nous pouvons y arriver avec un travail constant et un engagement à la fois de mon côté et de celui des musiciens", confie Nikolaj Szeps-Znaider.

À la tête des 104 musiciens de l’ONL, à partir de 2024 il compte continuer à interpréter le répertoire classique "le grand répertoire allemand cher à son cœur comme Mahler ou Strauss, ainsi que les compositeurs français, ADN de l'Orchestre national de Lyon", explique l’ONL dans un communiqué.