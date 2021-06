Neuf départements de la région placés en vigilance orange aux orages

Quatre nouveaux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placé en vigilance orange orage samedi 19 juin à 16 heures.

L'Ain, l'Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire rejoignent le Rhône, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Loire dans la liste des départements placés en vigilance orange orages par Météo France, pour samedi dans la nuit et dimanche.

Dans un bulletin publié ce samedi 19 juin à 16 heures, la liste des départements français en vigilance orange s'est agrandie. 50 départements sont actuellement concernés. Foudre importante, chutes de grêle, violentes rafales et pluies intenses sont signalées au passage de ces orages.

Le Rhône reste également en vigilance orange canicule, le seul en France.