Neige à Lyon : attention au verglas jusqu'à jeudi matin

Après la pagaille matinale à Lyon sur certaines lignes de bus à cause de la neige, les prochaines heures pourraient être placées sous le signe du verglas.

La métropole de Lyon a choisi de maintenir son dispositif de viabilité hivernale pour ces prochaines heures (lire ici). Mercredi matin, les chutes de neige ont engendré quelques perturbations sur les lignes de bus.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, il ne devrait pas neiger, mais c'est le gel et les risques de verglas qui sont redoutés. Onlymoov maintient ainsi sa vigilance orange pour les conditions de circulation pour la journée du 24 janvier. Elles devraient être "délicates". Les températures vont baisser et avoisiner zéro degré, ce qui pourrait entraîner des risques de regel des chaussées et rendre les routes glissantes. Les opérations de salage vont continuer durant la nuit.

Mercredi soir, mais aussi jeudi matin, les automobilistes sont invités à redoubler de prudence, à diminuer leur vitesse et à faire attention à la distance entre les véhicules. Par ailleurs, il est conseillé de prendre les transports en commun, ce qui était déjà le cas mercredi matin (et n'était pas toujours possible quand certains bus ne circulaient pas...).