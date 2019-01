Neige à Lyon : la métropole maintient la viabilité hivernale

En raison d’une grève à Météo France, des prévisions imprécises et des risques de neige et de verglas, la métropole de Lyon a choisi de maintenir son dispositif de viabilité hivernale.

Le salage va continuer sur la métropole de Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi. Le dispositif de viabilité hivernale est maintenu pour plusieurs raisons : les risques de neige, de verglas avec une baisse des températures, mais aussi en raison d’une grève à Météo France et des prévisions imprécises. Selon la métropole : "Circulation normale sur l’agglomération pouvant être encore délicate sur certains secteurs sensibles des hauteurs du Mont d’Or et du Lyonnais". 85 véhicules et 200 personnes sont ainsi mobilisés pour la nuit, avec le traitement des routes principales et celles des lignes fortes de bus.

Les équipements spéciaux sont conseillés et les automobilistes invités à rester prudents et à privilégier les transports en commun.