Thomas Bloch propose de découvrir les sons extraordinaires similaires à ceux produits par les verres en cristal.

Qui n’a pas, enfant, tenté de reproduire ces sonorités diaphanes et flûtées, obtenues en effleurant d’un doigt mouillé les rebords d’un verre en cristal ?

Hélas les verres de la cantine scolaire ne permettent pas à tout un chacun de ressentir ces vibrations magiques… Mais saviez-vous que Mozart et Carl Philipp Emanuel Bach, le deuxième et plus illustre fils de Bach, prisèrent ce timbre mystérieux jusqu’à composer des œuvres pour “harmonica de verre” (ou Glassharmonica), un instrument curieux reposant sur le même principe mais permettant de jouer toutes les notes de l’échelle tonale.

À la fois concepteur d’un spécimen moderne d’harmonica de verre mais également l’un des rarissimes interprètes dans le monde pour cet instrument, Thomas Bloch viendra, en compagnie de musiciens de l’Orchestre national de Lyon, nous faire entendre les timbres extraordinaires de cet ovni dans le domaine de l’organologie.

Il interprétera notamment les œuvres originales de W.A. Mozart et de C.P.E. Bach, composées pour harmonica de verre, accompagné par d’autres instruments ainsi qu’une transcription de Mozart pour l’instrument seul de l’Ode à sainte Cécile de Haendel.

Harmonica de verre – Mardi 4 octobre à 20 h – À la salle Molière – www.auditorium-lyon.com