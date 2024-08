Mpox : quatre centres de vaccination ouvrent à Lyon et dans le Rhône

Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a annoncé la mise en place de 232 sites de vaccinations en France, dont 4 dans le Rhône, pour lutter contre l'épidémie de mpox.

L’épidémie de Mpox de clade 1 (anciennement variole du singe) ne cesse de progresser dans le monde. Le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, a affirmé sur X (anciennement Twitter), que "notre système de santé est en état de vigilance maximale. Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques".

Si aucun cas n'a été recensé en France, le gouvernement a annoncé l’ouverture de 232 sites de vaccination en France dont quatre dans le Rhône, indiquent nos confrères du Progrès. Ces lieux de vaccination sont situés au sein des deux Cegidd (Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles) des Hospices civils de Lyon, à l’hôpital de la Croix-Rousse et à l’hôpital Edouard-Herriot ; au centre de santé et de sexualité Le Griffon, 23 rue des Capucins, Lyon 1er ; et du Cegidd de l’hôpital de Villefranche.

"Les cas signifiés sont majoritairement bénins"

Pour rappel la Mpox est une maladie infectieuse qui se caractérise notamment par une éruption cutanée survenant dans les 1 à 3 jours après l’apparition de fièvre. La maladie guérit généralement en 3 à 4 semaines. "À ce jour, les cas signalés sont majoritairement bénins", précise l’Agence régionale de santé (ARS). "La vaccination est recommandée pour les personnes contact à risque, les personnes à risques de formes graves, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et rapportant de multiples partenaires et les personnes trans multipartenaires, les personnes en situation de prostitution, les professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle", précise l'ARS.