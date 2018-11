Interpellés en flagrant délit, quatre trafiquants ont été mis en examen. Ils revenaient des Pays-Bas, chargés de stupéfiants.

Ils étaient sans doute trop pressés de retrouver leur marchandise. Informés du déplacement de quatre personnes connues des services, la police judiciaire a décidé de les interpeller à leur retour. Postés au péage de Beynost, la police a malgré tout raté les quatre individus, qui sont passés en force. Selon Le Progrès, les trafiquants se sont débarrassés d’un sac contenant 8 kilos de cocaïne, en le laissant dans une poubelle. Témoins de la manœuvre, les policiers ont attendu, dissimulés à proximité de la poubelle à Montluel, et ont pu interpeller trois des quatre individus qui sont revenus une heure plus tard chercher leur marchandise. Ils ont été mis en examen et écroués lundi dernier à Lyon. Le quatrième suspect a lui aussi été mis en examen jeudi dernier, après son interpellation à Saint-Fons. Lors du délibéré, le juge des libertés a indiqué que le quatrième individu était connu des services de police pour des faits similaires et que les investigations "débutent. Elles vont prospérer, y compris à l’étranger".