Mont-Blanc : record de température relevé à l'Aiguille du midi

170 kilomètres, 3 pays traversés, 6 cols et 2 sommets à plus de 2 500 mètres d'altitude franchis, l'équivalent de l'Everest en montée et en descente, et le tour intégral du mont Blanc d'une traite, le tout en 40 heures et 15 minutes. Bienvenue à l'UTMB. Le sms tombe vendredi 31 août, à 13h14, soit […]