Mini World Lyon : la fête des lumières en miniature

Mini World, le parc de loisir miniature de Lyon vient d'inaugurer ce jeudi 20 décembre une reconstitution de la ville pendant la fête des Lumières. Un retour dans le passé si lointain dans la capitale des Gaules.

Plus de 50 000 heures de travail ont été nécessaires à une vingtaine d'artistes pour récréer Lyon en miniature. Le parc de loisir dédié à la miniature, Mini World, propose de redécouvrir la ville pendant la traditionnelle fête des Lumières, une période où Lyon attire près de 3 millions de personnes. Cette nouvelle scénographie, proposée sur 500 mètres carrés, s'atèle à faire découvrir ou redécouvrir trois quartiers de Lyon, le Vieux Lyon et Fourvière, la Presqu’ile et la rive gauche.

Grâce un dispositif constitué d’un système de projections et de lumières, l'installation reproduit les ambiances d'animations présentées lors de l'édition 2018. Des projections murales, mais aussi un lever du soleil, des orages, un crépuscule ou encore une nuit étoilée plongent les visiteurs dans une découverte inédite de la ville, vue du ciel. Avec plus de 3000 mètres carrés de reconstitution, Mini World est le plus grand parc de miniatures en France.

Visite à partir de 9€ pour les enfants, 14€ pour les adultes. Tarifs réduits de 1€ pour les réservations sur internet.