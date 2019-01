Mineur isolé, l'adolescent volait dans les caves à Lyon

Un SDF de 16 ans, mineur isolé, a été arrêté à Lyon. Il a réalisé plusieurs vols dans des caves en ville.

Mercredi 16 janvier vers 3h50, un mineur SDF de 16 ans est arrêté place des Terreaux par un groupe de sécurité de proximité de Lyon. Dans la nuit du 9 au 10 janvier, il aurait commis deux vols par effraction dans des caves avec un complice, dérobant des bouteilles de vin, du champagne et des vélos. Il a été identifié avec des images de vidéo surveillance et était recherché. Plus tôt, début janvier, le jeune homme, mineur isolé, a été pris en flagrant délit de cambriolage, il comptabilise 11 antécédents judiciaires. Il a reconnu les faits et a été présenté au parquet ce jeudi.