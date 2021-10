Meurtre de la Croix-Rousse à Lyon : les suspects passeront au tribunal en avril 2022

Les trois hommes accusés du meurtre avec acte de barbarie d’Ahmed Kourak en 2019, et d'avoir filmé la scène, seront jugés du 11 au 15 avril 2022.

Ahmed Kourak, Algérien de 28 ans, avait été retrouvé sans vie dans un appartement de la Croix-Rousse (4e) mardi 5 mars 2019. Ses meurtriers présumés, et la personne qui a filmé la torture et le meurtre du jeune homme seront jugés du 11 au 15 avril 2022, révèle Le Progrès. Trois seront jugés devant les assises des mineurs du 11 au 15 avril 2022 et le quatrième comparaîtra devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.

Entre le 2 et le 3 mars 2019, une vidéo avait été diffusée sur Messenger. Elle montrait Ahmed Kourak subissant des actes de torture commis par trois personnes. Ligoté, il est décédé de ses blessures, 74 coups de couteau. Trois des suspects, mineurs, avaient été arrêtés à Valence, en Espagne, alors qu'ils fraudaient le métro. Un quatrième avait été ensuite arrêté en France.