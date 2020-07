Métropole de Lyon : véhicules polluants, les écologistes souhaitent étendre les interdictions

Depuis le 1er janvier 2020, certains véhicules professionnels (utilitaires légers et poids lourds) ont l'interdiction de circuler dans certaines communes de la Métropole de Lyon. Ils sont jugés trop polluants. Cette interdiction pourrait être étendue dans les prochains mois.

C'est la fameuse ZFE (Zone à faibles émissions), votée en janvier 2019 par la majorité de David Kimelfeld et mise en application le 1er janvier 2020. Le but : diminuer la pollution en interdisant des périmètres aux véhicules les plus polluants.

La ZFE élargie ?

Cette interdiction est en place dans une grande partie de Lyon ainsi que dans les communes de Villeurbanne, Bron, Vénissieux et Caluire-et-Cuire.

Pour l'instant, cette mesure ne s'applique qu'aux véhicules professionnels.

Les véhicules de particuliers aussi touchés ?

Dans quelques mois, la ZFE pourrait être élargie et aussi désormais concerner les véhicules de particuliers.

"A l'automne, nous allons annoncer notre calendrier pour la ZFE afin de préparer la population", a indiqué Bruno Bernard, le nouveau président écologiste de la Métropole de Lyon, ce lundi en marge du conseil métropolitain, dans des propos notamment relayés par Radio Scoop.

"A nous de l'étendre aux véhicules particuliers - nous ferons des propositions en ce sens", a ajouté Bernard.