Métropole de Lyon : une fan zone de 900 places à Bron lors de deux matchs des Bleus pendant l'Euro

Les 15 et 23 juin, les mordus de football pourront assister aux matchs des Bleus à la fan zone de Bron, dans la Métropole de Lyon, où a grandi le buteur Karim Benzema.

A l'occasion de l'Euro 2020, la ville de Bron a décidé de mettre en place une fan zone gratuite le mardi 15 et le mercredi 23 juin à 21h pour visionner les matchs des Bleus contre l'Allemagne et le Portugal. Les portes seront ouvertes dès 20h.

Une réservation est obligatoire afin de respecter la jauge sanitaire de 900 personnes. Il est possible de réserver jusqu'à 19h30 les soirs de matchs, dans la limite des places disponibles, via la plateforme Toodego du site de la ville de Bron. Les participants devront se munir d'une pièce d'identité ainsi que du mail de confirmation sur place, et, bien sûr, respecter les règles du protocole sanitaire (distanciation sociale et port du masque).

La ville de Lyon ne s'est quant à elle pas encore prononcée sur une possible fan zone place Bellecour.