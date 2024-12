Pour inciter les déplacements en transports en commun vers les aires marchandes des centres-villes et zones périphériques, un dispositif spécial sera mis en place sur le réseau TCL dans la métropole de Lyon.

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, un dispositif spécial va être proposé les week-ends des 14 et 15 décembre, et 21 et 22 décembre, sur le réseau TCL. L'objectif est d'inciter les habitants de la métropole de Lyon à se rendre vers les aires marchandes des centres-villes et les zones périphériques grâce aux transports en commun. Dans un communiqué du Sytral Mobilités, on apprend que le ticket TCL illimité à la journée sera au prix de 3,60 euros. Habituellement, le ticket 24 heures coûte 6,70 euros.

Durant les quatre journées concernées par le dispostif, les usagers pourront aussi profiter du ticket "Famille", qui permet de voyager à plusieurs (groupe de 2 à 5 personnes, avec ou sans lien de parenté), en illimité toute la journée, au tarif de 6,70 euros. Ce dispositif "en fête" est donc plus ou moins similaire à celui en vigueur pendant la Fête des lumières, du 5 au 8 décembre. "Afin de soutenir nos commerces de proximité, nous souhaitons proposer aux habitants de la métropole de Lyon, par le dispositif en fête, une solution de transport durable et économique qui favorise les déplacements vers les commerces de notre agglomération", ajoute Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral.

