Métropole de Lyon : Sarah Peillon nommée référente LREM

Assistante parlementaire du député LREM de Lyon Jean-Louis Touraine, Sarah Peillon a été nommée référente LREM de le Métropole de Lyon par le bureau exécutif d'En Marche.

Depuis plus d'un an, il n'y avait plus de référent LREM dans la Métropole de Lyon. C'est finalement Sarah Peillon, l'assistante parlementaire de Jean-Louis-Touraine, député de la 3e circonscription du Rhône, qui a été choisie.

Elle était sur les listes de David Kimelfeld (LREM-dissident), et non sur celles de Gérard Collomb, lors des élections métropolitaines de 2020 puis sur celles de Bruno Bonnell (LREM) lors des régionales de 2021.

"En cette rentrée au contexte si particulier, nos concitoyens, durement touchés par la crise sanitaire et économique, attendent beaucoup de nous. Les échéances électorales de l’an prochain doivent nous permettre de poursuivre l’élan des réformes engagées par le Président de la République et la majorité, et confirmer notre capacité à libérer les énergies sur les territoires, tout en protégeant les plus vulnérables", explique la nouvelle référente LREM.