Métropole de Lyon : où déposer son sapin après Noël ?

En plus des 19 déchèteries de l’agglomération, la Métropole de Lyon va mettre en place des points de collectes pour les sapins du 4 au 16 janvier.

Une fois Noël passé arrive le difficile moment d’enlever les décorations et son sapin du salon… Pour les sapins, la Métropole de Lyon va mettre en place, du 4 au 16 janvier, 180 points de collectes sur tout le territoire. Sur un site dédié, il est possible de trouver un lieu de collecte le plus proche de chez soi.

Cette collecte doit éviter les dépôts sauvages sur le domaine public qui coûte 10 fois plus cher à la collectivité qu’un dépôt en déchèterie. L’autre point important est de valoriser les sapins dans l’un des deux centres de compostage de la Métropole.

Pour être accepté, le sapin doit être débarrassé de ses décorations, naturel, sans sac plastique, sans socles en plastique ou terre et sans flocage. Les sapins emballés dans les sacs "Handicap international", dans les sacs brun clair à amidon de maïs, dans les sacs compostables marqués "OK COMPOST" seront acceptés.