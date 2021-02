Métropole de Lyon : le tram T7 lancé ce lundi dans l'est lyonnais, quid désormais de la prolongation du métro A ?

Une nouvelle ligne de tram, la ligne T7, a été inaugurée ce lundi dans la Métropole de Lyon. Elle relie Vaulx-en-Velin la Soie à "Décines OL Vallée" en 10 minutes chrono. Se pose, maintenant, la question du projet de prolongation du métro A vers Décines-Meyzieu. La maire de Décines, Laurence Fautra, l'a rappelé à l'envi au président de la Métropole de Lyon et du Sytral ce lundi. Le débat va se poursuivre en septembre-octobre 2021.

La 7e ligne de tram de la Métropole de Lyon a été inaugurée ce lundi. Désormais, il est possible de relier "Vaulx-en-Velin-la Soir" à "Décines OL Vallée" en 10 minutes chrono avec deux arrêts possibles, à "Décines-Centre" et à "Décines Grand-Large". Avec un départ toutes les 15 minutes. Une réalisation d'un coût de 1,6 million d'euros. Le T7 emprunte en grande partie l'infrastructure déjà existante du T3.

"On est sur un secteur (l'est lyonnais) en forte urbanisation, qui se développe beaucoup, où il est important de travailler avec les maires pour trouver un équilibre entre le développement nécessaire, les transports en commun et que tout cela reste vivable et respirable pour tous les habitants", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole et du Sytral. Il est à noter que si l'inauguration de la ligne n'a lieu qu'au début du mois de février 2021 (elle avait été repoussée en novembre 2020), cette ligne T7 avait été amorcée et validée par la précédente majorité au Sytral.

"Nous avons l'ambition de faire 25km de tram supplémentaires lors de ce mandat (d'ici 2026)", poursuit Bruno Bernard avec notamment plusieurs lignes d'ores et déjà prévues, notamment au coeur des villes de Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin et de Saint-Fons.

Lors d'un trajet inaugural, ce lundi matin, Bruno Bernard était accompagné de plusieurs maires de l'est lyonnais, Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin, Laurence Fautra, la maire de Décines-Charpieu ou encore le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou, ainsi que du président de l'OL, Jean-Michel Aulas.

"Maintenant, il faut prolonger le métro A", martèle la maire de Décines

Tous se sont réjouis de l'arrivée de cette nouvelle ligne. "La question des transports dans l'est lyonnais est essentielle. Reconnecter totalement l'est lyonnais à la Métropole est un enjeu très important", explique Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin. "Le rééquilibrage avec Meyzieu est attendu. Le point d'entrée jusqu'à présent était unique, en bout de ligne (avec le terminus de la ligne T3 à Meyzieu ZI), donc ça donne un nouveau bout de ligne, ça peut faciliter l'accès aux habitants de Chassieu et de Genas dans la limite des capacités de stationnement", indique le maire de Meyzieu, Christophe Quiniou. "Je suis très heureux", souffle Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Le tram arrive désormais quotidiennement à côté du Groupama Stadium, mais aussi du pôle médical, du parc de loisirs, de la future académie de tennis mais aussi de la future Arena de l'OL (décryptage du projet ici). Plus de 2 000 emplois sont attendus sur le site.

Mais un autre débat risque très vite de s'emparer de l'est lyonnais : le projet de la prolongation du métro A, dont le terminus actuel se situe à Vaulx-en-Velin La Soie. A plusieurs reprises, Laurence Fautra, la maire de Décines a profité de la présence du président du Sytral et de la Métropole de Lyon pour lui rappeler à quel point selon elle la prolongation du métro vers Décines-Meyzieu était capitale pour l'est lyonnais, en plein développement démographique et économique. "Maintenant, il faut prolonger le métro A", a martelé et répété à l'envi la maire de Décines, déterminée, devant le président du Sytral et de la Métropole de Lyon, devant Hélène Geoffroy et Jean-Michel Aulas. Bruno Bernard a pris bonne note.

Encore quelques mois pour décider de la stratégie "métro"

"Nous avons dit que nous ferons un débat cette année, en septembre-octobre, sur la question du métro. Il y a aujourd'hui plusieurs hypothèses de prolongation du métro dont une sur Décines-Meyzieu (métro A) mais aussi à Caluire-Rillieux (métro B), une aussi à Tassin (métro E), ou le prolongement de la ligne D jusqu'à la Duchère. Tout cela nécessite de ne pas se tromper et de voir comment aussi financer", explique le président de la Métropole de Lyon et du Sytral. Il poursuit : "Là, on parle de projets en milliards d'euros, il faut trouver des financements, peut-être européens, peut-être nationaux, en plus de ce qu'on peut faire ici à la Métropole de Lyon. Mais aussi discuter avec les habitants et les maires. Nous prenons en effet quelques mois supplémentaires de réflexion et de débat avant de décider la stratégie "métro". Le débat ne fait que commencer.

