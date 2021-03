Métropole de Lyon : le Préfet du Rhône interdit deux manifestations mercredi à Villeurbanne

Le Préfet du Rhône a interdit deux manifestations mercredi à Villeurbanne. "Ces évènements revêtent un caractère festif qui ne permettra pas de garantir le respect des mesures sanitaires", explique la Préfecture.

Deux appels à manifestations avaient été lancés pour une mobilisation mercredi à Villeurbanne. Une mobilisation autour de la question du mal-logement et des expulsions dans la Métropole de Lyon, déclarée en Préfecture, et une mobilisation "carnaval contre toutes les expulsions", non déclarée.

"Ces événements, qui en réalité n’en font qu’un puisque les organisateurs, le lieu et l’heure sont les mêmes, revêtent un caractère festif qui ne permettra pas de garantir le respect des mesures sanitaires", explique la Préfecture.



Par un arrêté, le Préfet du Rhône a décidé de les interdire. Un périmètre d'interdiction de manifestation a par ailleurs été pris pour mercredi 31 mars à Villeurbanne, de 13h à 19h dans le secteur des Gratte-Ciel.