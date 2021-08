Métropole de Lyon : le centre de vaccination de Caluire-et-Cuire va déménager

À partir du 25 août prochain, le centre de vaccination de Caluire-et-Cuire sera installé dans l'ancien collège Lassagne, dans le quartier de Vernay.

Au nord de Lyon, la commune Caluire-et-Cuire accueille l'un des plus grands vaccinodromes de la métropole, derrière ceux installés à Gerland et au Groupama Stadium. Jusqu'à présent, le centre de Caluire-et-Cuire était situé dans l'espace sportif Lucien Lachaise, mais la reprise des activités scolaires - et donc sportives - à la rentrée oblige les soignants à plier bagages et seringues et à prendre la direction de l'ancien collège Lassagne.

Délaissé par les élèves au profit de nouveaux locaux en 2019, l'ancien établissement scolaire avait été reconverti en hébergement d'urgence temporaire il y a deux ans. Il servira à présent à la vaccination contre le Covid-19, et 1 000 doses y seront distribuées quotidiennement. Le bâtiment disposera de la même capacité d'accueil que le gymnase Lachaise, même si la Métropole indique que le nombre de personnes vaccinées par jour devrait baisser par la suite. Le site appartient au Grand Lyon, qui mène la relocalisation conjointement avec entre autres les HCL, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la municipalité de Caluire-et-Cuire.

Un transfert qui ne perturbera pas les rendez-vous prévus

Les rendez-vous déjà programmés par les HCL sont tous maintenus. Ceux réservés avant le 25 août seront honorés au gymnase Lucien Lachaise situé 1 rue Curie. Le déménagement de l'opération ayant lieu dans la nuit du 24 au 25 août, la vaccination s'achèvera le 24 au gymnase et reprendra le 25 à 15 heures dans l'ancien collège. Celui-ci se trouve 5 rue André Lassagne, près du supermarché de l'enseigne Auchan.