Métropole de Lyon : l'hôpital Femme mère enfant ouvre un centre de périnéologie

Un centre de périnéologie va ouvrir à l'hôpital Femme mère enfant ce jeudi 26 janvier.

"Les troubles de la statique pelvienne ont souvent de lourdes conséquences physiques et psychologiques sur la qualité de vie de celles qui en souffrent", expliquent les Hospices civils de Lyon. Ce jeudi 26 janvier l'hôpital Femme mère enfant accueillera ses première patientes dans son centre de périnéologie.

"Structurer un hôpital de jour"

"Depuis de nombreuses années, notre service prend en charge tous les troubles de la statique pelvienne, qui peuvent survenir à tout âge et notamment après un accouchement. Cependant, les consultations se faisaient de manière espacée, obligeant les patientes à revenir à chaque fois pour consulter. Pour remédier à cela et compte-tenu de l’importance de notre file active de patientes, il nous a paru pertinent de structurer un hôpital de jour afin de prendre en charge toutes ces pathologies périnéales dans une unité de temps et de lieu", explique le Pr Gery Lamblin, gynécologue- obstétricien à l’hôpital Femme Mère Enfant et médecin-coordinateur de ce Centre de Périnéologie de la Femme.

Une psychologue présente dans le service pourra être sollicitée la patiente ou l'équipe médicale l'estime nécessaire pour aider les femmes à mieux supporter ces troubles au quotidien que "les femmes qui en souffrent préfèrent parfois dissimuler".