Métropole de Lyon : Gaël Fay à l’affiche du festival Woodstower mercredi 25 août

Deux ans après son dernier concert, le festival Woodstower a fait son retour mardi 24 août sur les bords du lac de Miribel Jonage, au nord-est de la Métropole de Lyon. Pour la deuxième soirée de concerts, ce mercredi 25 août, quatre artistes sont programmés.

Annulé en 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le festival de musique, qui fait la part belle aux artistes des scènes du rap et de l’électro, a fait son grand retour mardi 24 août au Grand Parc de Miribel-Jonage. Pour cette première soirée, après deux ans d’absence, L’Impératrice et Feu ! Chatterton ont fait vibrer le public de Woodstower.

La performance d’Yseult annulée

Ce mercredi soir, la relève sera assurée par le rappeur Abd Al Malik, qui sera suivi sur scène par le chanteur Gaël Faye, également auteur du livre Petit Pays, récemment adapté au cinéma. Plus tôt dans la soirée, les festivaliers pourront assister aux performances du groupe de soul/blues/funk Elina Jones & The Fireflies et du rappeur Obi, chargé de remplacer la chanteuse Yseult absente en "raison d’un problème de santé" selon les organisateurs.

Des billets sont toujours en vente et disponibles pour cette deuxième soirée sur le site de l'évènement. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux concerts, sauf pour les moins de 18 ans.