C'est peut-être le bon moment de rentrer la table en verre ou plastique qui traîne dehors. Des chutes de grêle et orages violents pourraient arriver dans le Rhône et la métropole de Lyon.

Le département du Rhône et la métropole de Lyon sont placés en vigilance jaune suite à des risques d'orages violents. Il pourrait également grêler. La page Lyon Météo a averti ses abonnés sur le risque d'orages de type "supercellulaires" sur les secteurs du Beaujolais et Val-de-Saône.

Ces "supers" orages pouvant être plus violents que les phénomènes plus classiques peuvent favoriser l'apparition de grêlons de taille plus importante. C'est ce type d'orage qui a frappé la Drôme le samedi 15 juin, entraînant de nombreux dégâts.