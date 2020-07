Métropole de Lyon : élections du président et vice-présidents, suivez le conseil en direct

Après la victoire des Verts lors de l’élection métropolitaine, le conseil de la métropole se réunit ce jeudi pour élire son nouveau président.

Après leur victoire dans 9 circonscriptions sur quatorze dimanche dernier, les Verts et l’ensemble du conseil de la métropole vont élire le nouveau président du Grand Lyon ce jeudi matin. Bruno Bernard , pour le moment seul candidat, devrait officiellement prendre ses fonctions aujourd’hui et devenir le premier président de la collectivité élu au suffrage universel direct. Il ne lui reste plus qu’une étape à franchir : être désigné par ses pairs.

