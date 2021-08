Métropole de Lyon : du beau monde ce vendredi au festival Woodstower

Pour la 4e soirée du festival Woodstower, plusieurs artistes vous attendent au Grand parc de Miribel Jonage, dans la Métropole de Lyon. Des spectacles gratuits sont également prévus ce vendredi.

Après Georgio et PLK jeudi, le festival Woodstower poursuit sa programmation avec une quatrième soirée ce vendredi 27 août. Se produiront sur la scène de la grande prairie les groupes Wheobe (18h), La femme (20h30) et Mansfield.TYA (22h), mais également Kid Francescoli (19h05) et Onyvaa (23h15). La part belle sera donc faite à la musique électro, avec une touche de rock et de techno. Des billets sont encore disponibles la vente sur le site de l'organisation.

Des spectacles gratuits et humoristiques sont organisés à partir de 16 heures avec L'être recommandé, Croissance reviens (17h45), Eve TGA (18h30), Malik Mike (18h45), Amy Viala (19h) et enfin Kévin Ozgoz (19h15).

Pass sanitaire obligatoire

Pour accéder à ses événements, le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans. Le festival se tiendra jusqu'au dimanche 29 août avec notamment en clôture le rappeur Sofiane.