Métropole de Lyon : disparition inquiétante d'un jeune mineur à Vénissieux

Le jeune Adem Jessim DAD a disparu depuis ce lundi. Sa disparition est classée comme inquiétante par la police.

Sa disparition a été signalée ce lundi vers 15 heures 30. La police, qui considèrent cette disparition comme inquiétante, a lancé un appel à témoins mercredi 10 août. Le jeune homme est âgé de 12 ans et mesure 1 mètre et 40 centimètres. Habitant à Vénissieux, il n'a pas regagné son domicile après s'être rendu à la piscine. Il a les cheveux bruns et courts .

La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un short bleu avec bande rouge Lacoste ainsi qu'un t-shirt bleu avec des bandes blanches de la marque Lacoste également. Si vous détenez des informations, contactez les enquêteurs du commissariat de Vénissieux : 04 72 50 04 76 ou au 04 72 90 82 45