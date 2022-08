Métropole de Lyon : de la drogue et une arme saisies par la police à Vaulx-en-Velin

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

La police a interpellé deux individus au terme d'une saisie de stupéfiants à Vaulx-en-Velin, près de Lyon.

Ce lundi 8 août, la police a réalisé un nouveau coup de filet près de Lyon en démantelant un point de deal à Vaulx-en-Velin. Une vaste quantité de cannabis ainsi qu'une arme ont été saisies en plus de 71 600 euros.

[#AntiStups]

La #PoliceJudiciaire de Lyon a porté un nouveau coup au #trafic de stupéfiants en démantelant un point de deal à @vaulxenvelin69 en coopération avec @PoliceNat69.

➡️saisie de 71 600 € + de 55 kgs de cannabis, une arme et des munitions.

➡️2 individus écroués. pic.twitter.com/VQjqo13OHg — Police Nationale 69 (@PoliceNat69) August 8, 2022

Au total, la police judiciaire de Lyon et la police nationale ont mis la main sur plus de 55 kilos de drogue, une arme à feu et plusieurs munitions. Les forces de l'ordre indiquent également que deux individus ont été incarcérés suite à cette opération anti-stupéfiants.