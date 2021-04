Métropole de Lyon : 4 000 enfants ont été accueillis pour des activités sportives à Parilly pendant les vacances

Le dispositif Métropole Vacances sportives a été maintenu par la Métropole de Lyon pendant les vacances scolaires de printemps, malgré la crise sanitaire. 4000 enfants ont pu découvrir différentes activités sportifs à Parilly.

Le dispositif sera aussi déployé lors des vacances estivales, entre le 7 juillet et le 13 août. Pendant les vacances du printemps "près de 4 000 filles et garçons de moins de 18 ans ont ainsi pu s’essayer au cyclisme, disc-golf, échecs, taekwondo, volley-ball, escrime, rugby à XV, Baseball, Capoeira ou encore au tir à l’arc. L’USEP proposait également un stand de découverte des « jeux athlétiques » et de sensibilisation au handicap", précise la Métropole de Lyon.

"Pendant les vacances de printemps nous avons souhaité proposer aux enfants de la Métropole des activités de plein air, malgré les nouvelles règles sanitaires. Le dispositif Métropole Vacances Sportives est un marqueur fort pour notre territoire. En proposant des activités gratuites aux enfants de moins de 18 ans nous souhaitons faire la promotion du sport pour tous, mais aussi de nos comités, de nos clubs, de nos éducateurs, qui, chaque jour, participent à l’épanouissement de notre jeunesse", explique Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.