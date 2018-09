Métropole de Lyon : 18 nouveaux kilomètres de pistes cyclables

Le Grand Lyon a autorisé la création de 18,1 km de pistes cyclables entre 2019 et 2020.

Dans le cadre du plan mode doux pour la période pour la période 2009-2020, la métropole a voté lundi dernier une 2e phase d’extension du réseau cyclable comprenant 11 projets pour un total de 18,1km de pistes cyclables en plus. Dans le détail, une piste cyclable de 450m va être réalisée quai Sarrail. Une autre sera créée entre Dardilly et La Tour de Salvagny sur l’ex RN7 (2090m), une à Mions rue de la Libération (840m), une entre Rillieux-la-Pape et Sathonay-Camp (1760m), une entre Saint-Priest et Corbas (1275m), une entre Meyzieu et Jonage (3890m), une entre Charbonnières-les-Bains et Tassin-la-Demi-Lune (1740m), un quai Claude Bernard dans le 7e arrondissement de Lyon (540m), un entre Villeurbanne et le 3e arrondissement (1820m) et enfin une route de Trévoux à Genay (1 330m). Les études de maîtrise d’œuvre de ces 11 projets sont achevées et les travaux seront conduits sur jusqu’en 2020.

Dans le cadre de son plan d'action pour les mobilités actives (PAMA) la métropole vise d’atteindre 1 000 km de réseau cyclable à l’horizon 2020 dans l’agglomération lyonnaise. Cela suppose d’étendre le réseau cyclable de 70 km/an, correspondant à un doublement de l’effort par rapport au mandat précédent (en moyenne 35 km/an).