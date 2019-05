Métropole de Lyon : 15 lignes de transport renforcées pour le 8 mai

En tout, 15 lignes de métro, tram et bus vont voir leurs fréquences augmenter ce mercredi 8 mai dans la métropole de Lyon.

De nombreux magasins étant ouverts dans les centres commerciaux, les TCL ont annoncé un renforcement de leur offre ce mercredi huit mai. Ainsi, 15 lignes de métro, tramway et bus vers Lyon, Caluire, Dardilly, Écully, Francheville, Saint-Priest et Vaulx-en-Velin auront une fréquence accrue par rapport aux jours fériés classiques.

Les centres commerciaux concernés :

Commerces en Presqu’île : la fréquence des lignes T1 et T2 sera de 7min à partir de 14h00 contre 12min habituellement. Les lignes C9, C13 et C20 circuleront avec une fréquence renforcée. Les lignes C21 et 40 circuleront avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.

Caluire 2 : la ligne 70 circulera avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort. Carré de Soie : la ligne 52 circulera avec une fréquence renforcée. Confluence : à partir de 14h00, la fréquence de la ligne T1 sera de 7min contre 12min habituellement. Écully Grand Ouest : la ligne 89 circulera avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort. Francheville Taffignon : la ligne C20 circulera avec une fréquence renforcée.

Part-Dieu : à partir de 13h00, la fréquence du métro B sera de 4min contre 6 à 9 min habituellement. A partir de 14h00, la fréquence de la ligne T1 sera de 7min contre 12min habituellement. Les lignes C9, C13 et C25 circuleront avec une fréquence renforcée. La ligne 70 circulera avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort.

Porte des Alpes : à partir de 14h00, la fréquence de la ligne T2 sera de 7min contre 11min habituellement. La ligne C17 circulera avec une fréquence renforcée. Les lignes 52 et 93 seront prolongées jusqu’à Porte des Alpes et bénéficieront également d’une fréquence renforcée.

Porte de Lyon : la ligne 89 circulera avec des bus articulés pour permettre plus de capacité et de confort. Sept Chemins : la ligne 52 circulera avec une fréquence renforcée.

Une mise en place similaire aura lieu le jeudi 30 mai.