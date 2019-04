Métro E de Lyon : le prolongement jusqu'à la Part-Dieu, star des débats

La concertation autour du futur métro E à Lyon s'achève le 6 mai et une idée a été largement défendue : celle de faire aller la ligne jusqu'à la Part-Dieu.

La concertation sur la ligne de métro E entre la presqu’île de Lyon et Alaï à Tassin-la-Demi-Lune se termine le 6 mai. Pour l'instant, deux tracés sont soumis à l'avis des habitants de la métropole :

un de 6,6 kilomètres qui partirait d'Hôtel-de-Ville, avec une station à Saint-Paul, soit Trion ou Saint-Irénée, Point-du-jour, une station intermédiaire à définir sur Ménival, Constellation ou Libération, puis Alaï.

un de 6 kilomètres qui partirait de Bellecour, desservirait Trion ou Saint-Irénée, Point-du-jour, une ou plusieurs stations à définir à Ménival, Constellation ou Libération puis Porte-d’Alaï.

Néanmoins, à travers la concertation, une troisième idée de tracé s'est distinguée avec un prolongement jusqu'à la Part-Dieu, qui comprendrait une station place Guichard, pour la correspondance avec la ligne B, et un terminus à Part-Dieu Villette. Ce dernier permettrait ainsi d'arriver facilement dans la gare SNCF, tout en ouvrant la ligne E sur l'Est de Lyon avec des correspondances T3, T4 et Rhônexpress.

De la concertation émerge un collectif

Début avril, un collectif "Pour que le métro E relie Alaï à Lyon Part-Dieu dès 2030" s'est formé, défendant cette idée, ainsi que le placement des deux stations à Guichard et Villette. Ses arguments sont clairs : "Aujourd’hui la difficulté dans l’ouest n’est pas de rejoindre Bellecour ou le métro D : tous les bus y mènent déjà, en plus du funiculaire et de la ligne de tram-train. La difficulté est de traverser la métropole en transports en commun et de rejoindre les gares qui permettent d’aller plus loin [...] Un métro prolongé à la gare de la Part-Dieu mettrait l’Ouest lyonnais à 15 minutes du TGV et de tous les trains pour Grenoble, Givors, Genève, Bourg-en-Bresse...".

Selon eux, la ligne ferait ainsi 8 kilomètres contre les 6 prévus, et permettrait d'éviter un surcoût à moyen terme puisque le prolongement semble inévitable à un moment ou un autre : "l'histoire a montré que voir à trop courte échéance pouvait s’avérer un mauvais calcul : qui ne regrette pas le manque d’ambition des concepteurs des métros A (prolongement vers le sud de Confluence non anticipé), B (prolongement à Oullins puis à Saint-Genis-Laval 9 ans après...) et C (ligne trop courte)".

Reste désormais à voir ce que fera le Sytral de cette demande régulière lors de la concertation. Le budget de réalisation de cette ligne est estimé entre 1 et 1,2 milliard d'euros. Un prolongement jusqu'à la Part-Dieu le ferait forcément grimper. Mais la métropole de Lyon étant prête à mettre au moins 3 milliards d'euros sur la table pour le projet d'autoroute urbaine de l'Anneau des sciences, tout n'est au final qu'une question de volonté politique.