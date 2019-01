Le chantier du prolongement du métro B de Lyon est entré dans le dur et les premières photos et vidéo commencent à apparaître sur ce grand projet.

Il faudra encore être patient pour prendre le métro à Saint-Genis-Laval et descendre une quinzaine de minutes plus tard à la Part-Dieu. Le prolongement du métro B entre Oullins et les Hôpitaux Sud ne sera mis en service qu'en juin 2023. Néanmoins, le chantier est entré dans une nouvelle phase, avec la construction des puits de secours et de ventilation à Oullins et le puits d'attaque du tunnelier à Saint-Genis-Laval.

Les prochains mois seront dédiés à la construction des puits, ainsi que des deux stations : celle d'Oullins Centre et celle de Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud. Le creusement du tunnel pendant douze mois débutera à partir de fin 2019. Un compte Instagram permet de suivre les différents chantiers en images dès maintenant (voir ici et découvrez les photos ci-dessous). Les premières photos des futures rames du métro B ont déjà fuité sur Internet. Climatisées et autorisant le passage entre les voitures, elles arriveront à partir du printemps 2019, pour une mise en service totale en 2020 (voir les photos ici).

Enfin, une vidéo de la construction des premières parois de la station d'Oullins Centre a été mise en ligne par le Sytral (voir ci-dessous après les photos).