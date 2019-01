Les photos des futures rames de métro qui arriveront fin 2019 à Lyon

A la fin de l'année, des nouvelles rames de métro arriveront à Lyon pour la ligne B. Découvrez-les en photos dès maintenant.

Des futures rames du métro B, on ne connaissait que les images générées par ordinateur. Sur Twitter, un internaute a posté trois photos des futures rames MPL 16 prises aux usines Alstom de Valenciennes. On pourrait presque sentir l'odeur du neuf juste en les regardant. Les premières futures rames arriveront dès avril 2019 à Lyon pour être testées sur la ligne B et seront déployées en 2020. Climatisées, elles permettent la libre circulation entre les voitures. Selon nos informations, un test de roulage a eu lieu cette semaine. Ces rames doivent encore habillées, puisqu'elles seront blanches et rouges sur les côtés. Elles sont en cours de finition.