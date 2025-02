Météo : un vendredi frais et ensoleillée à Lyon

C'est une journée plutôt fraiche mais globalement ensoleillée qui attend l'agglomération lyonnaise ce vendredi 28 février 2025.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, les Lyonnaises et les Lyonnais auront le droit à une belle journée. Un temps calme et sec avec quelques passages nuageux inoffensifs et de larges éclaircies tout au long de la journée à Lyon.

Côté températures, il fait seulement 2 degrés à Lyon ce vendredi matin et le mercure affichera, au mieux, 10 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison.