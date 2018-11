Météo : un samedi 17 novembre gris et automnal sous les 10 degrés

L'automne s'installe enfin à Lyon. Ce samedi 17 novembre maussade sera marqué par les averses et la grisaille.

Un samedi d'automne, avant une semaine qui s'annonce hivernale où la neige pourrait s'inviter (lire ici : Va-t-il neiger dans le Rhône et à Lyon la semaine prochaine ?).

La journée se déroulera sous de lourds nuages sombres avec quelques averses. Le temps se dégagera dans la nuit, avant un dimanche avec plus de soleil, mais des températures qui resteront identiques. Il fera ainsi 6 degrés ce samedi matin, et 9 l'après-midi. On reste loin du record de chaleur de 2009 et ses 19 degrés.

La qualité de l'air reste moyenne avec un indice de 52 sur 100 pour ce samedi, selon l'observatoire Amto-Auvergne-Rhône-Alpes.