Météo : temps clair et températures basses ce vendredi 14 à Lyon

Après un jeudi où le thermomètre est resté autour des 0 degré, ce vendredi 14 décembre sera très légèrement plus doux, même si les températures resteront basses.

Il fera un peu plus doux à Lyon ce vendredi 14 décembre, mais les grosses doudounes et vestes polaires seront toujours à la mode. Après un jeudi où le thermomètre n'a pas dépassé 1 degré, il fera autour de 5 degrés aujourd'hui. Il faudra néanmoins attendre un peu, le matin, les températures resteront négatives avec - 1 degré.

Le ciel devrait être clair et dégagé une grande partie de cette journée. Samedi sera proche de vendredi, avec là encore un temps sec, et des températures basses, avant un dimanche plus nuageux, mais des températures déjà annoncées autour de 7 degrés.

La qualité de l'air reste médiocre avec un indice de 66 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.