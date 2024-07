Météo : quelques nuages et une intense chaleur mardi 30 juillet à Lyon

La chaleur sera assommante mardi 30 juillet à Lyon où le mercure atteindra jusqu'à 38°C.

La canicule s'installe mardi 30 juillet à Lyon. En matinée, le mercure affiche déjà un peu plus de 20°C à 7 h et atteindra 35°C à midi. Dans l'après-midi, les températures atteindront jusqu'à 38°C, soit 9°C de plus que les normales de saison.

En soirée, le mercure affichera toujours plus de 30°C à 20 h et il ne passera pas sous les 24°C dans la nuit. Des orages ponctuels pourraient par ailleurs survenir dans un ciel nuageux.