Météo : pluie, orages et risque de grêle à Lyon ce vendredi

Le temps sera très changeant ce vendredi 2 septembre à Lyon. De fortes perturbations sont attendues sur la ville dans l’après-midi. Le département est placé en vigilance jaune orages.

Le temps ne sera pas au beau fixe ce vendredi 2 septembre à Lyon. Si quelques éclaircies sont annoncées dans la matinée par Météo France, ne vous y trompez pas le temps devrait bien se dégrader dans l’après-midi. La pluie devrait faire son apparition dès midi, avant de céder la place à des averses orageuses.

Vigilance jaune en cours

En fin de journée, les perturbations devraient s’accentuer avec l’arrivée de fortes rafales de vent pouvant souffler jusqu’à 65 km/h et de possibles épisodes de grêles entre 18 et 20 heures, prévient l’organisme météo. Le reste de la soirée devrait encore être marqué par les orages et la pluie qui se poursuivra tout au long de la nuit. Par conséquent, le département est placé en vigilance jaune aux orages.

Du côté des températures, les intempéries devraient faire baisser le mercure ce vendredi. Ce matin elles seront comprises entre 19 et 25 °c, le thermomètre devrait monter jusqu’à 28°c en début d’après-midi avant de redescendre progressivement et de stabiliser autour des 20°c dans la soirée.