Météo : mélange pluie neige à Lyon ce 9 janvier

Un mélange pluie neige devrait tomber sur Lyon ce 9 janvier. La neige pourrait tenir au-dessus de 400 mètres. Pas de panique, le parvis de Fourvière est à 287 mètres.

Neigera-t-il ou non dans le Rhône et sur Lyon ce mercredi 9 janvier ? La journée sera surtout marquée par les averses et les nuages sombres (avec peut-être quelques flocons le matin). En fin d'après-midi, un mélange pluie neige pourrait tomber sur Lyon, même si aucun manteau blanc ne devrait tenir en dessous de 400 mètres.

Les températures restent positives, mais en dessous des normales de saison. Il fera ainsi 3 degrés le matin, et 5 degrés l'après-midi. La bise soufflera à 25 km/h, avec des rafales à 50 km/h, ce qui devrait faire baisser les températures ressenties.

La qualité de l'air s'améliore avec un indice de 27 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.