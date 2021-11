La neige est tombée ce week-end dans la région Auvergne-Rhône-alpes. De nouvelles chutes de neige sont encore attendues ce lundi 29 novembre, mais le niveau de vigilance orange a été levé dans certains départements, bien que la prudence reste toujours de mise.

Le week-end du 27 au 28 novembre a été marqué par d'abondantes chutes de neige dans le région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs départements, comme l'Ain, l'Isère, la Savoie, et la Haute-Savoie ou encore le Puy-de-Dôme, avaient ainsi été placés en vigilance orange "neige" jusqu'à 16 heures ce lundi 29 novembre. Finalement le niveau d'alerte a été revu et allégé, de orange à jaune, dès midi par Météo France. Dans le Rhône la vigilance jaune reste de mise, comme dans tous les départements de la région.

Malgré ce passage en vigilance jaune "neige", la Préfecture de l'Ain, dans un communiqué, a appelé la population à rester attentive ce lundi. "Catherine de La Robertie, préfète de l’Ain, appelle une nouvelle fois l’ensemble de la population à la plus grande prudence : évitez tout déplacement qui ne soit pas indispensable, et reportez-le jusqu’au retour de conditions météorologiques plus clémentes". La nuit dernière, des centaines de personnes sont notamment restées bloquées sur l'A89, prises au piège par les chutes de neige.

