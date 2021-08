Météo : le temps sera mitigé à Lyon cette semaine

Après une journée de beau temps en début de semaine, entrecoupée de nuages, la pluie devrait faire son retour à Lyon mardi, avant l'apparition d'orages mercredi. Les conditions météorologiques pourraient s'améliorer à partir de vendredi.

Après une fin de semaine marquée par les intempéries et une baisse des températures, le beau temps a brièvement fait son retour à Lyon dimanche 1er août. Celui-ci devrait perdurer lundi, avant que la pluie ne fasse son retour, mardi, dans la capitale des Gaules.

À partir de mercredi, la situation devrait se dégrader un peu plus, des orages sont notamment attendus dans la journée, selon Météo-France. La fin de semaine pourrait être meilleure, l'organisme météorologique annonce en effet une amélioration du temps vendredi et un retour du soleil et de la chaleur pour la journée de samedi, où 28°c sont prévus.