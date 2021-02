Météo : la vague de froid n’épargnera pas Lyon

Une vague de froid venue de Scandinavie va toucher le pays en milieu de semaine, selon Météo France. Des températures négatives sont attendues à Lyon dès ce jeudi 11 février.

L’hexagone s’apprête à grelotter. Météo France indique l’arrivée dans la semaine d’une masse d’air froid venue de Scandinavie, via un vent de nord-est. Tout le continent sera impacté. En France, il pourrait faire jusqu’à -10 degrés à Lille et -5 à Paris à partir de mercredi, avec de la neige.

Lyon n’échappera pas à cette vague. Les températures vont commencer à baisser et la pluie arriver mercredi. Il fera entre 8 degrés le matin et 2 degrés en soirée. Les valeurs vont suivre cette dynamique le reste de la semaine et la suivante. Il ne faut pas s’attendre à passer beaucoup au-dessus de 0 durant cette période. Le jeudi 11 février et lundi 15 février le thermostat pourrait descendre jusqu’à -4 degrés.

Heureusement, le soleil sera, lui, au rendez-vous.