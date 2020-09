Météo : grisaille, pluie et rafales de vent sur Lyon cette semaine

Le temps s'annonce automnal à Lyon cette semaine du 28 septembre : encore et toujours de la pluie, assortie de fortes rafales de vent.

L'automne s'est bel et bien installé sur la capitale des Gaules. Après des températures particulièrement élevées en ce début de septembre, le mercure semble redescendu pour de bon, avec un véritable temps automnal cette semaine du 28 septembre.

Si ce lundi est dans la continuité parfaite du week-end écoulé, mardi 29 et mercredi 30 septembre laisseront passer quelques éclaircies. Le soleil parviendra à réchauffer légèrement l'atmosphère avec des températures qui tourneront autour des 20°C dans l'après-midi.

Le mois d'octobre débutera dans la grisaille avec de nouveau des averses ce jeudi dès le début d'après-midi. Celles-ci continueront sans faiblir sur toute la fin de la semaine, avec des températures oscillant entre 9 et 12°C le matin, 16 et 19°C l'après-midi. Le vent sera également de la partie à partir de ce vendredi 2 octobre en début d'après-midi, avec des rafales atteignant jusqu'à 55 km/h. Le week-end des 3 et 4 octobre sera dans la lignée de cette fin de semaine, grisâtre, sous les averses et les fortes rafales de vent.