Météo : grand soleil et 30 degrés à Lyon ce mardi

Il va encore faire très beau, et chaud, à Lyon ce mardi 17 mai.

Les jours se suivent et se ressemblent. Encore un grand soleil, toute la journée, à Lyon, ce mardi 17 mai.

Le mercure va monter jusqu'à 30 degrés dans l'après-midi.

La qualité de l'air est quant à elle mauvaise à Lyon. "Lundi 16 mai, le temps plus nuageux sera moins favorable à la formation d’ozone. La qualité de l’air devrait donc s’améliorer. Celle-ci sera moyenne à dégradée selon les zones surveillées. Mardi 17 mai, les précipitations se feront moins présentes et les températures seront en légère hausse. La qualité de l’air devrait se dégrader progressivement et devenir dégradée à mauvaise sur une grande partie du territoire", explique le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.