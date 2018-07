Météo France : de belles éclaircies à Lyon pour Uruguay-France

Le temps devrait se dégager au fil de l'après-midi à Lyon ce vendredi, jour de quart de finale de coupe du monde pour l'équipe de France de football.

Après quelques jours d'orage, la météo va s'éclaircir un peu ce jeudi, même si du matin jusqu'au soir, soleil et averses éparses alterneront dans le ciel Lyon. Le temps devrait définitivement se dégager aux alentours de 16h, au moment du début de la rencontre Uruguay-France. Sûrement la fameuse cha(nce) de Didier Deschamps qui permettra de profiter pleinement des terrasses lyonnaises pour regarder le quart de finale de l'équipe de France. Côté températures, il fera entre 18°C et 28°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "bonne", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 40/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.