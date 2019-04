Météo du lundi 1er avril à Lyon : retour des nuages sur la métropole

Le temps se détériore en ce début de semaine avec un lundi marqué par des remontées nuageuses et un temps sec.

Il fera sec et doux ce lundi malgré une remontée nuageuse en provenance de la mer Méditerranée. Comptez 8°C le matin sous un soleil timide caché derrière quelques nuages, et 20°C dans l’après-midi avec une possible apparition de plus grosses formes nuageuses et d’un ciel grisâtre. Il fera 16°C en soirée sur la métropole lyonnaise, après une journée sous un très léger vent du sud.

Du côté de la pollution, la qualité de l’air est considérée comme "bonne" par le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui classe la journée à 47 sur une échelle de 0 à 100. Cependant, les axes principaux tels que les quais du Rhône et le périphérique resteront dans le rouge, comme à leur habitude.