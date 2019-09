Météo du 9 septembre à Lyon : parenthèse de fraîcheur déjà terminée ?

Ce début de semaine est encore placé sous le signe de la fraîcheur à Lyon, mais les températures, actuellement sous les normales de saison, devraient recommencer à franchir la barre des 25 degrés, voire se rapprocher des 30.

Ce lundi 9 septembre à Lyon pourrait être une belle journée d'automne avec un soleil qui prendra le dessus sur les nuages et un vent du nord très léger de 5 km/h. Les températures restent en dessous des normales de saison. Après 9 degrés ce matin, il fera 21 cet après-midi, mais cela ne devrait pas durer.

En effet, elles devraient repasser au-dessus des normales, et Météo France annonce jusqu'à 27 degrés jeudi et vendredi. Bien que les prévisions doivent encore être affinées, la semaine prochaine, le thermomètre pourrait monter jusqu'à 29 degrés. L'été est loin d'être terminé et fait de la résistance.

Avec un indice de 32 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste bonne.