Météo du 9 juillet à Lyon : soleil et températures agréables ce mardi

Il va faire très beau ce mardi à Lyon avec des températures qui ne dépasseront pas les 29°C en journée.

Après les orages de samedi, la météo va se régler de nouveau en mode soleil à Lyon. Du matin jusqu'au soir, Météo France prévoit du très beau temps sur la ville. Les prochaines précipitations sont attendues pour vendredi. Ce mardi, un vent de nord-est devrait se lever à partir de 20h et rafraîchir la soirée. En effet, côté températures ,le mercure ne va pas dépasser 20°C au plus fort de la journée et retombera à 16°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “moyenne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 55 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).