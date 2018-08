Météo du 9 août : orages et retour de la fraîcheur à Lyon

Après deux semaines de canicule, la pluie a fait son retour à Lyon. Une pluie bienvenue qui va largement faire baisser les températures.

It's raining men, hallelujah. Après plus de deux semaines de canicule écrasante, la pluie a fait son retour à Lyon ce mercredi soir. Des averses qui vont se poursuivre ce jeudi tout au long de la journée. Une journée qui sera aussi ponctuée par les orages, notamment entre 14h et 17h. Qui dit pluie, dit aussi grosse baisse des températures. Le mercure qui frôlait régulièrement les 37°C les jours précédents ne dépassera pas 25°C aujourd'hui. Mieux, dans la nuit de jeudi à vendredi, il devrait descendre aux alentours de 16°C, ce qui laissera le temps à la ville de se rafraîchir.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 66/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. L'agglomération lyonnaise a été placée en vigilance pollution.

